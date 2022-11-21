В США заявили о принципиальной разнице между Россией и Украиной Обозреватель Times Калдуэлл: Россия суверенная страна, а Украина нет

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Американский обозреватель Times Кристофер Калдуэлл заявил, что Россия никогда не шла на поводу у стран Запада, поэтому ее можно называть независимым государством, чего не скажешь об Украине. В интервью New Yorker он отметил, что Киев зависим от западных тенденций.

Украина, вероятно, все же не суверенная страна. А Россия суверенная, — предположил в ходе беседы журналист New Yorker Исаак Хотинер.

Калдуэлл согласился с данным тезисом. Он пояснил, что считать суверенной можно только страну, способную противостоять тенденциям, которые остальному миру навязывают США и Евросоюз.

Журналисты также обсудили феномен популярности политики президента России Владимира Путина у консерваторов Запада. Они сошлись во мнении, что российский лидер придерживается традиционных представлений о суверенитете, именно поэтому Москва слышит критику с Запада, однако всегда следует своим правилам.

Ранее бывший член палаты представителей Конгресса США от округа Гавайи Тулси Габбард заявила, что Вашингтон использует конфликт на Украине для опосредованного противостояния с Москвой. Политик при этом назвала противостояние с Россией не холодной войной, а «вполне себе горячей», в которой Украина является марионеткой США.