В США заявили о причастности властей КНР к смерти открывшего ковид ученого Экс-чиновник США заявил, что власти КНР могли убить открывшего ковид ученого

Бывший американский чиновник Роберт Кадлец, отвечавший за подготовку к биологической катастрофе в администрации экс-президента США Дональда Трампа, предположил, что китайское правительство причастно к смерти ученого из Уханя, который первым открыл COVID-19. При этом он отметил, что у США нет достаточных доказательств для однозначной оценки, передает Sky News.

Речь идет об ученом по имени Чжоу Юсэнь, который в 2019 году проводил исследования на животных в Уханьском институте вирусологии, а в феврале 2020 года — спустя всего месяц после вспышки заболевания — подал патент на вакцину от коронавируса.

Похоже, его подвергли цензуре вследствие того, что произошло. Наши сведения говорят о том, что что-то случилось, когда он выполнял свою работу, и мы считаем, что именно тогда вирус впервые появился. <…> И независимо от того, привлекли ли его к ответственности в рамках какого-то официального разбирательства или нет, к июлю [2020 года] он, безусловно, был мертв, — сказал он.

Так, Чжоу Юсэнь умер, упав с крыши здания Уханьского института при загадочных обстоятельствах. Кадлец считает, что ученый причастен к возникновению коронавируса и его утечке. В разговоре со Sky News он назвал вполне вероятным то, что к его смерти причастны власти Китая.

Это, конечно, возможно, и мы рассматривали такую возможность, однако у нас не было доказательств, чтобы сделать такую оценку, — добавил он.

В Китае ранее были зарегистрированы необъяснимые случаи смертей на фоне вспышек пневмонии. Новая «таинственная эпидемия» особенно опасна для детей. Наибольшее количество заболевших отмечено в северных провинциях страны. В Пекине и Ляонине больницы переполнены, а в школах отменили занятия из-за заражения как учеников, так и учителей.