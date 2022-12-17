В США заявили о превращении Украины во «второй Вьетнам» Американский судья Наполитано заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Присутствие американских военных советников на Украине похоже на начало войны во Вьетнаме, заявил судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom. По его мнению, такое участие в конфликте несет большую опасность для США. Наполитано добавил, что это означает либо резкую смену целей и задач Вашингтона, либо стремление разместить войска на местах.

Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников, — сказал Наполитано.

Агентство Bloomber отметило, что украинский конфликт обнажил критическую уязвимость США — неспособность быстро восполнять собственные арсеналы. По данным агентства, на это у Пентагона могут уйти годы.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. В него войдут артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.