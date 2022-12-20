В США заявили о предельной готовности к возобновлению наступления России

Фото: Министерство обороны РФ

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что Вашингтон готов, насколько это возможно, к любому из непредвиденных обстоятельств. Как сообщает SkyNews, это касается и возобновления российского наступления на Украине.

США настолько готовы, насколько это возможно, к любому из непредвиденных обстоятельств, включая возобновление российского наступления [на Украине], — заявил чиновник.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США хотят, чтобы дипломатические каналы с Россией продолжали существовать. Он выразил мнение, что особенно важно, когда напряженность высока, чтобы Москва и Вашингтон поддерживали способность разговаривать друг с другом. Прайс тогда же подчеркнул, что США не собираются вести какие-либо переговоры с Россией об Украине.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер, в свою очередь, заявил, что в случае прямого столкновения НАТО сможет победить Россию в течение трех дней.