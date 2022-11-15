В США призвали отказаться от попыток «загнать Россию в угол» Обозреватель TAC Снайдер: США не должны пытаться загнать Россию в угол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика США вызывает у России ощущение, что ее загнали в угол, заявил обозреватель Тед Снайдер. В статье для издания The American Conservative он отметил, что Вашингтон игнорирует предупреждения Москвы и продолжает давить.

Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию, — считает журналист.

Снайдер подчеркнул, что Россию «загоняют в угол» заявлениями Украины и Запада о Крыме, расширении НАТО и переброске военнослужащих в Европу. Обозреватель напомнил, что президент России Владимир Путин называл красной линией принятие Украины в НАТО, предупреждал о последствиях расширения Альянса.

Также журналист вспомнил о рассказе Путина из детства, когда он сильно испугался нападения крысы, загнанной им в угол. С тех пор, уверен Снайдер, российский лидер вынес для себя урок, что никого нельзя загонять в безвыходное положение.

Вашингтону необходимо подумать о путях выхода из ситуации, добавил обозреватель. Он напомнил, что президент США Джо Байден обещал «над этим поразмыслить».

Ранее газета Politico со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что Госдеп готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной. Возможность для переговоров Москвы и Киева, считают в США, откроет наступление зимы. При этом в Белом доме существуют разногласия по поводу необходимости таких шагов.