США терпят поражение в геополитическим покере с Россией и Китаем, написал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикард в статье, опубликованной The Daily Reckoning. Таким образом он прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.
По словам Рикарда, в мире есть только три сверхдержавы — США, Россия и Китай — и встреча главу двух из них была не просто очередными переговорами на высшем уровне. Он назвал ее «вечеринкой в честь нового мирового порядка», который оттесняет США на обочину. Чтобы описать свое видение ситуации, автор использовал в качестве примера игру в покер.
Представьте себе игру в покер, в которой участвуют эти трое. В покере есть старая поговорка: Если ты сидишь за столом и не знаешь, кто здесь лузер, то лузер — ты, — написал Рикард.
Он добавил, что в любом противостоянии с участием трех сторон две из них объединяются для победы над третьей. Именно так и поступают сейчас Китай и Россия.
Ранее еще один бывший сотрудник ЦРУ – Ларри Джонсон – назвал уникальным союз Китая и России. Он пояснил, что КНР является крупнейшей промышленной державой, а РФ главенствует в поставках сырьевых товаров, а также обладает «сильнейшим оборонным сектором». По его словам, США неоднократно пытались помешать возникновению этого союза, нынешняя администрация эту задачу провалила.