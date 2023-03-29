В США заявили о поражении в геополитическом покере с Россией и КНР Экс-советник ЦРУ Рикард: США проигрывают России и КНР в геополитическом покере

Фото: kremlin.ru

Государственный обед от имени Президента России Владимира Путина в честь Председателя КНР Си Цзиньпина

США терпят поражение в геополитическим покере с Россией и Китаем, написал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикард в статье, опубликованной The Daily Reckoning. Таким образом он прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

По словам Рикарда, в мире есть только три сверхдержавы — США, Россия и Китай — и встреча главу двух из них была не просто очередными переговорами на высшем уровне. Он назвал ее «вечеринкой в честь нового мирового порядка», который оттесняет США на обочину. Чтобы описать свое видение ситуации, автор использовал в качестве примера игру в покер.

Представьте себе игру в покер, в которой участвуют эти трое. В покере есть старая поговорка: Если ты сидишь за столом и не знаешь, кто здесь лузер, то лузер — ты, — написал Рикард.

Он добавил, что в любом противостоянии с участием трех сторон две из них объединяются для победы над третьей. Именно так и поступают сейчас Китай и Россия.

Ранее еще один бывший сотрудник ЦРУ – Ларри Джонсон – назвал уникальным союз Китая и России. Он пояснил, что КНР является крупнейшей промышленной державой, а РФ главенствует в поставках сырьевых товаров, а также обладает «сильнейшим оборонным сектором». По его словам, США неоднократно пытались помешать возникновению этого союза, нынешняя администрация эту задачу провалила.