В США заявили о попытках России вмешаться в выборы в конгресс NYT: Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США

Фото: Richard B. Levine via imago-images.de/Global Look Press

Американские эксперты в области цифровой безопасности заявили, что Россия пытается вмешаться с промежуточные выборы в конгресс США, которых стартуют 8 ноября, пишет The New York Times. Они считают, что информационная нагрузка в соцсетях якобы со стороны РФ сейчас ниже, чем была в ходе президентских выборов в США в 2016 году. Тем не менее, информационные операции все равно оказывают влияние на пользователей, указывает автор статьи Стивен Ли Майерс.

Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины, — говорится в публикации.

Обозреватель добавил, что новым объектом российской информационной кампании в США якобы стала американская поддержка Украины, которую Москва пытается ослабить путем влияния на население страны в интернет-ресурсах.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова), заявила, что Киев не получит ни цента в случае победы республиканцев на выборах в США. По ее словам, демократов волнует лишь Украина, а не южная часть Америки. Для республиканцев же интересы родной страны важнее, указала конгрессвумен.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после выборов в конгресс в США темпы принятия решений по Украине могут замедлиться. По его мнению, Соединенные Штаты помогали и будут помогать Украине, а возможное промедление будет носить временный характер.