В США заявили о пользе аэробики для пожилых людей Ученые из Техаса рассказали, что аэробика улучшает кровоснабжение мозга у пожилых людей

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Исследование ученых из Техасского университета показало, что год аэробных тренировок улучшает насыщение головного мозга кислородом у пожилых людей. Соответствующая работа была опубликована в Journal of Applied Physiology. Участниками эксперимента стали 73 пожилых человека в возрасте от 60 до 80 лет, которые занимались быстрой ходьбой либо упражнениями на растяжку.

Спустя год у всех добровольцев, которые занимались бегом или ходьбой, улучшилось снабжение мозга кровью, — сказано в исследовании.

Также у участников вырос уровень кислорода и снизилось давление в сосудах мозга.

Врач-невролог Марина Аникина рассказала, что суетливость и желание ярко одеваться может свидетельствовать о развитии деменции у пожилых людей. Она также указала на отказ от уборки в доме и преобладание слов-паразитов в речи в качестве таких признаков. Она предупредила, что у людей с начальной стадией деменции могут возникнуть сложности с новыми предметами. По словам специалиста, самый очевидный признак — это провалы в памяти, когда человек воспринимает текущее место жительство как не свое, поэтому возникают блуждание и навязчивые уходы из дома.