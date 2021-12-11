В США заявили о подготовке контрмер на случай вторжения России на Украину

Соединённые Штаты готовят ответные контрмеры на случай вторжения России на Украину, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову уже говорили, что Вашингтон готов предпринять шаги, которые могут привести к огромным последствиям для Москвы.

Президент Джо Байден ясно сказал президенту Путину, и я ясно говорил это министру Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России, — сказал Блинкен.

При этом госсекретарь США не привёл никаких доказательств, свидетельствующих об агрессивном поведении России в отношении Украины.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что отправка американских войск на Украину в случае «вторжения России» никогда не рассматривалась. По его словам, в случае войны Вашингтон накажет Россию экономическими санкциями.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена изучает способы эвакуации граждан США с Украины на фоне сообщений о возможном «вторжении» России в страну. Проработку сценариев возглавил Пентагон. В частности, военное ведомство США рассматривает сценарии как небольшой эвакуации государственных служащих, так и масштабной эвакуации с участием более широкого круга американских граждан.