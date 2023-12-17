В США заявили о победе России на Украине Экс-разведчик ВС США Шаффер: Россия уже победила в конфликте на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия уже одержала победу в конфликте на Украине заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Украина может превратиться в буферную зону между Россией и Западом.

На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется, — сказал Шаффер.

Он добавил, что НАТО не сможет помочь Киеву и не станет принимать в свой состав Украину из-за предупреждения Москвы. По словам разведчика, членство Украины в Альянсе просто невозможно, поскольку российский лидер Владимир Путин ясно дал понять, что не допустит этого.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западные союзники Киева начали осознавать неспособность Украины победить в конфликте с Россией. По его словам, для страны это означает завершение противостояния, в результате которого придется пойти на переговоры и признать потерю части территорий. Риттер отметил, именно такую позицию начинают озвучивать партнеры Украины.