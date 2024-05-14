В США заявили о планах перевести помощь Украине на устойчивый уровень Блинкен заявил о необходимости перевода помощи Киеву на устойчивый уровень

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

США считают необходимым перевести поддержку Украины на устойчивый уровень, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте. По его словам, у Вашингтона есть план, который позволит Киеву перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности». Трансляцию его выступления вел в прямом эфире на своем сайте Госдепартамент США.

У нас есть план приближения дня, когда Украина сможет твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом плане, что позволит перевести американскую поддержку на более устойчивый уровень, — сказал он.

Блинкен отметил, что народ Украины больше не хочет полагаться на помощь других государств «в обеспечении своей безопасности и процветания». Американский дипломат заверил, что Вашингтон и Киев работают с широкой сетью партнеров по реализации этого плана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремлю известно о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. По его словам, поездка проходит на фоне нервозности в Киеве, Европе и США в связи со спецоперацией. Он добавил, что Россия не намерена отказываться от своих целей.

До этого блогер Анатолий Шарий заявил, что основной целью визита Блинкена на Украину станет вовсе не обсуждение применения военной помощи от США. По его мнению, точно будет обсуждаться «вопрос [уволенного вице-премьера Украины Александра] Кубракова».