В США заявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на $200 млн Блинкен: США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн

Фото: MC2 Nolan Pennington/Keystone Press Agency/Global Look Press

США выделили Украине новый пакет военной помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена. Киев получит оружие и технику на сумму в $200 млн.

В частности, по словам главы Госдепартамента, ВСУ будут переданы боеприпасы для систем ПВО и артиллерии, противотанковые средства и оборудование для разминирования.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительно $13,1 млрд на военную помощь Украине. Часть этих денег будет направлена на покупку снаряжения, остальные средства пойдут на оборонную поддержку.

Против этой инициативы выступила член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Она заявила, что США не могут позволить себе выделить еще несколько миллиардов долларов на нужды Украины и призвала Вашингтон сосредоточиться на решении внутренних проблем страны.

В Пентагоне, в свою очередь, сообщили о наращивании производства поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 тысяч до 24 тысяч в месяц. В ведомстве отметили, что планируют довести производство боеприпасов до 80 тысяч единиц в 2024 году.