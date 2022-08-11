В США заявили о новом случае с российским военным самолетом вблизи Аляски CNN: военные США заявили о третьем случае с российским военным самолетом вблизи Аляски

Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Аляска, США

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае фиксации российского самолета вблизи Аляски. Он летал в зоне идентификации ПВО полуострова, сообщает CNN.

Командование раскрыло информацию о третьем инциденте с российским военным самолетом, летевшим в зоне идентификации ПВО Аляски в промежутке между 8 и 10 августа, — подчеркнул телеканал.

При этом других деталей инцидента сообщено не было.

Ранее стало известно, что 11 августа командование NORAD заявило о фиксации вблизи Аляски российских летальных аппаратов. В разных местах объединённая система противовоздушной обороны США и Канады идентифицировала два наблюдательных аппарата за последние два дня. Самолеты были зафиксированы и отслежены.