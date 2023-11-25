В США заявили о низком боевом духе на Украине FT: боевой дух на Украине низкий, никто не идет в военкомат в преддверии зимы

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Украинцы не стремятся вступать в ВСУ в преддверии зимы, в связи с этим отмечается низкий боевой дух, заявил корреспондент Financial Times Крис Миллер, который находится в стране. Также журналист отметил, что на Украине боятся победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, поскольку после его возвращения к власти поддержка Киева Вашингтоном и НАТО может оказаться под угрозой.

Боевой дух довольно низкий, — сказал Миллер.

Тем временем армия Украины, по словам британского корреспондента, испытывает недостаток военнослужащих. Однако несмотря на это граждане страны не хотят провести зиму под обстрелами.

Ранее BBC сообщал, что около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года.

Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну. Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский, в правительстве понимают, что это широко распространенное явление.