В США заявили о невозможности дальнейшего наращивания госдолга Федрезерв США предупредил о невозможности дальнейшего увеличения госдолга

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Соединенные Штаты больше не могут позволить себе увеличивать государственный долг, заявил в ходе форума Европейского центрального банка глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. По его словам, Вашингтон должен что-то предпринять, причем лучше раньше, чем позже, передает РИА Новости.

Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать. И лучше сделать это раньше, чем позже, — сказал Пауэлл.

В материале отмечается, что на сегодняшний день США тратят на обслуживание госдолга около 2% ВВП. С октября прошлого года по апрель текущего страна потратила на это $601 млрд, на военные нужды было выделено $576 млрд.

При этом американский инвестор Джим Роджерс сомневается, что Соединенные Штаты когда-нибудь смогут погасить свои долги. В беседе с агентством он заявил, что цифры показывают, что США ни при каких обстоятельствах не смогут избежать проблем.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в 2023 году смогли пообщаться с главой Федеральной резервной системы США от лица президента Украины Владимира Зеленского. По данным Bloomberg, этому предшествовала переписка с его канцелярией с использованием «явно подозрительных» электронных адресов.