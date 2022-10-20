Член американской палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США испытывают серьезные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства. При этом в Белом доме данный факт тщательно скрывают, отметил он в беседе с Newsmax.
Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро, — подчеркнул политик.
По его мнению, снижение военного потенциала США, а также проблемы с защитой союзников за рубежом породили внутренние проблемы.
Маккол добавил, что Вашингтон уже три года не поставляет оружие на Тайвань. Имеется «задолженность» и по Украине - новые РСЗО HIMARS Киеву можно будет передать только через пару лет.
Вопрос продажи оружия, вероятно, является самой большой угрозой для нашей национальной безопасности в настоящее время, — сказал Маккол.
Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что США в скором времени будут вынуждены сменить политический курс по Украине ввиду истощения запасов оружия. По его словам, на американских военных складах становится все меньше установок HIMARS, ПТРК Javelin и гаубиц M777.