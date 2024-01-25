США заявили о непричастности к катастрофе Ил-76

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

США никоим образом не причастны к катастрофе Ил-76 Министерства обороны РФ, заявили в ходе брифинга заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател. Инцидент с самолетом, перевозившим украинских военнопленных, произошел 24 января в Белгородской области.

Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом, — подчеркнул Пател.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Для расследования трагедии была сформирована оперативная группа. В нее вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты.

В свою очередь в экстренных службах рассказывали, что в обшивке сбитого Ил-76 обнаружили множество входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты. По информации служб, количество отверстий в корпусе воздушного судна исчисляется сотнями.