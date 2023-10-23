В США заявили о неожиданных последствиях политики России Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

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Специальная военная операция на Украине оказала негативное воздействие на международное положение США, особенно на Ближнем Востоке, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works. По мнению Джонса, в результате был разрушен устоявшийся международный политический и финансовый порядок, в котором Штаты играли доминирующую роль.

Одним из неожиданных эффектов этой спецоперации было полное изменение прежнего мирового порядка, основанного на гегемонии США. В прошлом, когда Израиль вступал в конфликт с одним из своих соседей, таким как ХАМАС или «Хезболла», Соединенные Штаты незаметно сотрудничали с другими странами региона, такими как Иордания, Египет или Саудовская Аравия, чтобы урегулировать конфликт, остановить насилие и помирить конфликтующие стороны. Теперь ситуация изменилась. Эти страны игнорируют Соединенные Штаты и, в сущности, призывают их дистанцироваться, — подчеркнул Джонсон.

Ранее стало известно, что Израиль под влиянием Штатов вносит коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа. По данным СМИ, Вашингтон настаивал на этом «глубже и сильнее», чем прежде, поэтому наземная операция в секторе Газа может начаться позже и длиться дольше. Также вносятся корректировки с целью ограничить число потенциальных жертв, поскольку в Газе два миллиона мирного населения. Меняется и план действий Израиля после окончания операции.