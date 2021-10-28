В США заявили о необходимости расширять военный диалог с Россией

Вашингтону необходимо расширять диалог в военной сфере с Москвой. Переговоры по этому вопросу ведутся. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

Он напомнил о встрече председателя КНШ Марка Милли с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым, которая состоялась в сентябре в Финляндии. Хайтен подчеркнул, что на российско-американских межведомственных переговорах по стратегической стабильности виден прогресс.

Когда ведутся переговоры, а мы с Россией сейчас ведём переговоры, я чувствую себя намного счастливее. А мы ведём переговоры. И считаю, что нам это надо расширять, — сказал Хайтен.

Ранее сообщалось, что Вашингтон осуждает «оккупацию» Россией территорий Грузии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Тбилиси. По его словам, Москва также продолжает предпринимать попытки повлиять на ситуацию в Черноморском регионе, который является значимым, поэтому «его безопасность и стабильность крайне важны».

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что страна располагает самыми мощными вооружёнными силами в мире. Хозяин Белого дома в ходе общения с избирателями также отметил, что американцам не надо беспокоится, что кто-то в мире, включая Россию и Китай, сможет их превзойти.