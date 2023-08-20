В США заявили о нехватке ракет для помощи Украине FT: США не производят баллистические ракеты в необходимых ВСУ объемах

Фото: U.S. Department of Defense/via Global Look Press

В США не производится столько баллистических ракет, сколько необходимо Украине для обеспечения преимущества на поле боя, сообщает газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в следующем году Вашингтон, вероятно, сократит поставки ВСУ летального оружия.

Американские чиновники заявляют, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет для поставки их количества, которое поможет внести существенные изменения на поле боя, — говорится в статье.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Пентагоне планируют восполнить запасы вооружений украинской армии зимой, воспользовавшись снижением интенсивности боевых действий. Речь прежде всего идет об артиллерийских боеприпасах. По словам американских чиновников, судьба контрнаступления ВСУ зависит именно от способности Запада снабжать Киев боеприпасами. При этом эксперты указывают на бюрократические проволочки, замедляющие заключение оборонных контрактов.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия продолжает оказывать сопротивление ВС РФ только благодаря поддержке со стороны США и их союзников. При этом он предупредил, что арсеналы западных армий опустели на фоне поставок Киеву. Это значит, что возможности стран НАТО иссякают и положение ВСУ будет становиться все хуже.