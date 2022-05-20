В США заявили о намерении G7 создать картель покупателей на нефть из России Глава Минфина США Йеллен: в G7 обсуждают создание картеля покупателей на нефть из России

Джанет Йеллен / Фото Saul Loeb - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страны G7 обсуждают создание специального картеля, который будет добиваться уменьшения доходов России от продажи нефти. По её словам, картелю покупателей предстоит обеспечить установление цены на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы ещё не проработаны, — пояснила глава американского Минфина.

Агентство, ссылаясь на источник, отмечает, что до реализации данного плана по установлению ценового потолка ещё далеко. При этом предложение по ограничению цены на нефть из России будет обсуждаться в конце мая на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Джанет Йеллен по итогам первого дня встречи министров финансов и глав ЦБ «Большой семёрки» в Кёнигсвинтере недалеко от Бонна заявила: пока не удалось прийти к единому мнению насчёт ограничений импорта российской нефти. По её словам, американская сторона выдвинула свои предложения о введении пошлин на импорт российской нефти.