В США заявили о начале третьей мировой войны Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: третья мировая война началась

Фото: МО Украины

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что третья мировая война уже началась. Таким образом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works он ответил на вопрос, как оценивать боевые действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня.

Прямо сейчас идет мировая война чужими руками, — сообщил Джонсон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Хотя присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, французский лидер признал, что не исключает такого варианта в будущем. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал эти слова главы республики безумными. По его мнению, такой шаг станет началом третьей мировой войны.

Gjp;t французский военный корреспондент Кристель Нэан заявила, что заявления Макрона об отправке войск для помощи Украине в случае реализации неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО. По ее словам, в этом случае диспропорция в вооруженных силах будет такова, что Москва будет вынуждена нанести ядерный удар, что приведет к третьей мировой войне.