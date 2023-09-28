В США заявили о минимальном успехе украинского контрнаступления

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины достигло лишь минимального эффекта при дорогостоящих усилиях, пишет американское издание New York Times. Отмечается, что затянувшаяся ситуация на фронте может повлиять на поддержку Украины со стороны западных стран.

Украина добилась минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей, — говорится в публикации.

По данным издания, замедление сопряжено с огромными рисками для Украины. Запад может ослабить свою поддержку Киева, если возвращение территорий будет маловероятным. Это произойдет либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания жертвовать больше оружия, особенно с учетом многолетнего ожидания поставок заменяющего оборудования, говорится в статье.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил Wall Street Journal, что большая часть контрнаступления ВСУ в настоящее время проходит пешком.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с российской армией.