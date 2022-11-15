В США заявили о «колоссальных последствиях» из-за поддержки Украины Newsweek: военные поставки Киеву грозят США критической нехваткой боеприпасов

Фото: Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency/Global Look Press

США значительно истощают свой арсенал боеприпасов из-за поставок оружия Киеву, заявил военный обозреватель Калеб Ларсон. В статье для Newsweek он отметил, что нехватка боеприпасов способна привести к «колоссальным последствиям» для Вашингтона.

Автор публикации подчеркнул, что пришло время снять «с мирных рельсов» промышленную базу США.

Ее нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям, — считает журналист.

По словам Ларсона, такие действия отправят промышленности ясный сигнал о спросе. Это позволит более точно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство, уверен обозреватель.

Ранее подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что поставки оружия и финансовая поддержка Украины Западом представляют собой провокацию, направленную на то, чтобы уничтожить Россию и российскую армию, заставив ее нанести ядерный удар. Он уверен, что политики нацелены на боевые действия.