США значительно истощают свой арсенал боеприпасов из-за поставок оружия Киеву, заявил военный обозреватель Калеб Ларсон. В статье для Newsweek он отметил, что нехватка боеприпасов способна привести к «колоссальным последствиям» для Вашингтона.
Автор публикации подчеркнул, что пришло время снять «с мирных рельсов» промышленную базу США.
Ее нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям, — считает журналист.
По словам Ларсона, такие действия отправят промышленности ясный сигнал о спросе. Это позволит более точно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство, уверен обозреватель.
Ранее подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что поставки оружия и финансовая поддержка Украины Западом представляют собой провокацию, направленную на то, чтобы уничтожить Россию и российскую армию, заставив ее нанести ядерный удар. Он уверен, что политики нацелены на боевые действия.