В США заявили об изменениях в беспилотниках для передачи их Украине CNN: США намерены модифицировать беспилотники Grey Eagle для передачи их Украине

Фото: US Army/wikipedia

Беспилотник Grey Eagle

США изучают возможность так модифицировать беспилотники Grey Eagle, чтобы их можно было бы направить на Украину. В нынешнем виде поставка данных беспилотников Киеву невозможна, сообщает CNN.

Как рассказали два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря — вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами, — подчеркнул телеканал.

В CNN пояснили, что разговаривали с представителем конгресса. Он указал на наличие конкретных технических решений модификации Grey Eagle. По его словам, изменения могут быть сделаны, однако это «требует времени и трудоемко». Другой неназванный чиновник рассказал телеканалу, что вопросом модификации дронов занимается армия.

Телеканал уточнил, что Grey Eagle сейчас могут летать непрерывно до 30 часов и нести ракеты Hellfire, что практически исключает их попадание в список оборудования для Киева.

Ранее американист Григорий Ярыгин заявил, что прекращение поставок на Украину американских беспилотников Grey Eagle является временным. По его словам, поставки возобновятся, когда 6 декабря пройдут окончательные выборы в Конгресс США и станет понятно, насколько он сможет поддерживать решения президента страны касательно внешнеполитических вопросов.