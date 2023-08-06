В США заявили о губительном для ВСУ приказе НАТО Экс-разведчик США Риттер: Зеленский посылает украинцев на убой по приказу НАТО

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Лидеры НАТО заставили президента Украины Владимира Зеленского возобновить атаки на позиции ВС России и отправить механизированные бронетанковые отряды ВСУ на убой, заявил в эфире YouTube-канала Redacted бывший разведчик США Скотт Риттер. По его словам, в Альянсе недовольны ходом контрнаступления ВСУ и отсутствием значительных успехов.

Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают, — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что такая тактика ведет к массовой гибели украинских солдат. Однако в НАТО давят на Зеленского и грозят свернуть военную поддержку ВСУ, пояснил экс-разведчик.

До этого Риттер отмечал, что российская армия близка к тому, чтобы нанести ВСУ стратегическое поражение. По его словам, Украина терпит поражение на всех направлениях, ее войска находятся на грани полного краха.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США ищут любые способы снять с себя ответственность за провал на Украине и обвинить в поражении Киев. По его словам, в Белом доме не хотят признавать, что Украина стала катастрофой для США, а также то, что Вашингтон, недооценив Россию, пожертвовал всей украинской нацией.