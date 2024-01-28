В США заявили о готовности признать правоту России Atlantic: отказ от помощи Украине докажет, что США умирают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от дальнейшей поддержки Украине станет свидетельством разрушения США и создаст убеждение у миллионов европейцев, что на американцев нельзя полагаться, заявила обозреватель журнала Atlantic Энн Эпплбаум. По ее мнению, подобная политика докажет правоту России и Китая, которые говорят, что США — умирающая держава.

Мы убедим миллионы европейцев в том, что нам нельзя доверять. Мы также пошлем сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава. США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник, — заявила Эпплбаум.

По ее словам, в отличие от ЕС, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия, у США все еще есть боеприпасы и вооружение для отправки. Теперь Штаты находятся в шаге от отказа сделать это, пишет Эпплбаум.

Ранее пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона нет данных о том, когда могут возобновиться поставки военной помощи Украине. При этом он подчеркнул, что Вашингтон понимает неотложность ситуации и располагает «набором средств», которые позволят доставить вооружение. По словам Райдера, оружие может быть передано из собственных запасов США, произведено по контракту или направлено американскими партнерами.