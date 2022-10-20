В США заявили о готовности принять закон о военной помощи Украине на год NBC: в Конгрессе США намерены срочно принять закон о военной помощи Украине на $50 млрд

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Конгрессмены США хотят до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до $50 млрд. Этих средств должно хватить Киеву на год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год, — цитирует телеканал сенатора-республиканца.

По данным телеканала, закон намерены принять в ускоренном порядке, поскольку существуют опасения, что после ноябрьских выборов новый состав конгресса может занять «более скептическую позицию» по вопросу выделения помощи Киеву.

С начала спецоперации России Конгресс США голосовал за выделение Киеву помощи на $65 млрд.

Ранее член палаты представителей США Эрик Суолуэлл заявил, что Республиканская партия США угрожает оставить Украину без помощи в самый разгар вооруженного конфликта с Россией. Он обратил внимание на то, что если в начале противостояния республиканцы поддерживали оказание всесторонней помощи Украине, то в настоящее время от них исходит намерение ограничить поддержку.