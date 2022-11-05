В США заявили о готовности поддержать союзников в поставке Киеву танков Блинкен заявил о готовности США поддержать любую страну в поставке Украине танков

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не возражают против поставок танков Украине любой страной. Такие решения в случае их принятия будут поддержаны Вашингтоном, отметил он на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи, прошедшей в Германии, сообщает ТАСС.

Что касается танков, то у нас нет возражений. В действительности мы поддержим любое государство, если оно решит [поставить Киеву танки], — подчеркнул Блинкен.

Он объяснил, что США хотя и не поставляли Киеву танки, но всегда оценивали, что нужно Украине в конкретный момент.

Мы сосредоточены на том, что действительно нужно Украине, что она может эффективно использовать, — пояснил дипломат.

Блинкен добавил, что США и их союзники обеспечивают обучение украинских военнослужащих использованию поставляемой в Киев техники.

Ранее стало известно, что Нидерланды вместе с США и Чехией отправят на Украину партию тяжелого вооружения в рамках пакета военной помощи на €120 млн. Всего Киев получит 90 модернизированных танков Т-72.