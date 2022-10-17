В США назвали условие возобновления переговоров по договору на смену СНВ-3 Госдеп США: Вашингтон готов возобновить переговоры по соглашению на смену СНВ-3 при желании России

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

США готовы к диалогу с Россией о соглашении на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), однако для этого обе стороны должны действовать в духе доброй воли, сообщила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон также поддерживает возобновление инспекций в рамках СНВ-3, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3. Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли, — цитирует ее агентство.

Стюарт добавила, что американская сторона привержена полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе в вопросе продолжения инспекций объектов, которые были прерваны пандемией.

Некоторое время назад в МИД России сообщили, что Москве и Ваштингтону удалось «значительно продвинуться» в переговорах по данной теме: идет обсуждение того, как стороны могут вернуться к полноценному осуществлению контроля. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что диалог должен проходить без каких-либо одолжений. При этом он добавил, что дипломатическая работа в данном направлении ведется, однако существенных подвижек нет

Ранее заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что Россия и США должны как можно скорее начать переговоры о соглашении на замену СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году. По ее словам, отсутствие нового документа оставит мир без каких-либо ограничений.