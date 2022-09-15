В США заявили о готовности использовать ядерное оружие Глава Пентагона Остин заявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты Японии

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала. На встрече с министром обороны Японии Ясукадзу Хамада глава Пентагона назвал действия Китая вблизи границ Японии «агрессивными» и «провокационными». Остин также призвал к усилению военного сотрудничества между двумя странами, пишет РИА Новости.

Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием всего арсенала наших традиционных вооружений и ядерных возможностей, — сообщила пресс-служба Пентагона.

Американский министр обороны назвал «краеугольным камнем» альянс двух стран в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее рассказал, что заявления Вашингтона об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны. Дипломат добавил, что факты свидетельствуют об обратном. Он отметил, что у России вызывают озабоченность слова американских чиновников о том, что «некие удачи» на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона.

Представитель России в Вашингтоне добавил, что США сделали всё, чтобы сделать из Украины «полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО» в попытках противостоять российскому оружию.