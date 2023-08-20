В США заявили о финальной стадии конфликта на Украине Экс-разведчик США Риттер: конфликт на Украине вступил в финальную стадию

Фото: МО РФ

Су-25

Конфликт на Украине находится на финальной стадии, заявил ветеран американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Daily Planet. По его мнению, ВСУ практически утратили боевой потенциал и не в состоянии двигаться вперед.

Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта, и я продолжаю утверждать, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени, — сказал Риттер.

Экс-разведчик отметил значительные успехи российских войск на Купянском направлении. Кроме того, он напомнил о словах главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена по поводу уступки Украиной территорий ради членства в Альянсе. По его мнению, это также может говорить о переходе конфликта в заключительную стадию.

Ранее Риттер заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось и изменить этот исход невозможно. Он отметил, что ВСУ не удается даже приблизиться к первой линии обороны российских войск. При этом ВС РФ перехватывают инициативу и начинают постепенно наступать на разных направлениях. Экс-разведчик США указал также на огромные потери ВСУ в ходе наступления.