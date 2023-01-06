В США заявили о «фабрикации паники» вокруг России для управления страной Fox News: власти США искусственно создают панику вокруг России для управления страной

Фото: Billy Bennight / The Photo Access / Global Look Press

Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство Соединенных Штатов занимается «фабрикацией паники» вокруг России с целью использовать ее в качестве политического инструмента. По его словам, Белый дом использует термин «российская дезинформация» в отношении любого заявления для использования в качестве цензуры.

Все, что неугодно властям США, стали называть «российской дезинформацией» и использовать для цензуры. Это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне, — сказал Карлсон.

Он добавил, что подобные действия нарушают американскую конституцию.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу». По его словам, западные союзники должны оказать поддержку Киеву. Американский лидер при этом не стал уточнять причину такой оценки происходящего.

Читатели британского издания The Daily Mail в свою очередь раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране.