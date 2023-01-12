В США заявили о «дипломатическом театре» перед конфликтом на Украине Бывший посол США в России Салливан заявил о «дипломатическом театре» перед началом конфликта на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Джон Салливан

Бывший посол США в Москве Джон Салливан назвал переговоры по гарантиям безопасности для России, предшествовавшие началу военной операции на Украине, дипломатическим театром, а не реальным диалогом. В разговоре с Foreign Policy он выразил мнение, что вовлеченности в процесс со стороны РФ не было.

Когда [заместитель министра иностранных дел] Сергей Рябков передал мне два проекта договоров [о гарантиях безопасности России], русские шли на попятную. Что я имею в виду? Они читали по своим заметкам, — сказал Салливан.

По словам экс-посла, российская сторона «зачитывала ранее озвученные тезисы с бумаги» и избегала дополнительных вопросов. Кроме того, Салливан отметил, что был абсолютно уверен в том, что после этих встреч последует нечто большее. Салливан отметил, что назревание военного конфликта стало для него очевидным после того, как он увидел число военных, переброшенных на территорию Белоруссии для совместных учений.

Ранее Салливан заявил, что глава ЦРУ Уильям Бернс во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в 2021 году в Москве предупредил его о том, что Запад «решительно и сплоченно» отреагирует в случае начала боевых действий на Украине. По словам дипломата, российская сторона в ответ на это заявила о мощи и доблести войск РФ.