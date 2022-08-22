В США заявили о «чудовищной» внешнеполитической катастрофе по вине Байдена American Thinker: политика президента Байдена обернулась «чудовищной» катастрофой

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Обозреватель издания American Thinker Джек Макферрин написал в своей статье, что склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов обернулась «чудовищной» внешнеполитической катастрофой. Он напомнил о провальной операции по выводу войск из Афганистана и назвал ее одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединённых Штатов. По его словам, Байден представляет не меньшую опасность для самих американцев.

Если Республиканская партия получит контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, склонность нашего действующего президента брать все дела в собственные руки вызывает ещё больше тревоги, — пояснил Макферрин.

Журналист подчеркнул, что пребывание нынешнего президента у власти до конца срока приведёт к ужасающим последствия.

«Дряхлеющий президент» США Джо Байден является олицетворением упадка государства, заявил ранее обозреватель Том Энгельгардт. При этом он отметил, что чиновники действующей администрации «живут на всю катушку» и воссоздают холодную войну. Также 78-летний Энгельгардт добавил, что упадок для главы государства в его возраста — «вторая натура», Он также подчеркнул, что несмотря на плачевную ситуацию в стране и мире, сам глава государства и его чиновники ни в чём себе не отказывают.