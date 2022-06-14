В США заявили о чудовищной ошибке в отношении потенциала экономики России Аналитик Джеймс Дор: Россия побеждает в экономическом противостоянии с США

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Власти США ошибочно решили, что российский президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России, заявил политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на YouTube. Он отметил, что попытка разрыва отношений с Москвой обернулась серьезными экономическими проблемами для западных стран. По его словам, это также чревато глобальным экономическим переустройством.

Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. <...> Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик, — объяснил эксперт.

Член Совфеда Алексей Пушков ранее заявил о боязни Запада признать, что попытка изолировать Россию с помощью санкций вредит его собственной экономике. Он назвал показательной ситуацию с «серыми» закупками российских удобрений компаниями из США.

Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что после противостояния России и Запада произойдет разделение глобального американского мира на крупные регионы, в центре которых будут находиться Россия, Китай и США. По его мнению, именно распад миропорядка является одной из основных причин конфликта Москвы и Вашингтона.