В США заявили, что знали о мощности обороны РФ перед контрнаступлением ВСУ Салливан: США знали о мощности обороны РФ перед контрнаступлением ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

США были в курсе, что Россия подготовила мощные оборонительные рубежи перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он также отметил, что существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о военном конфликте.

Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте, — заявил он.

До этого Салливан заявил, что американские власти не считают тупиковой сегодняшнюю ситуацию на Украине. По его словам, США продолжат снабжать Киев необходимым вооружением и выделять финансовую помощь.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия в результате контрнаступления «растает». По его словам, украинские военнослужащие в основном сдаются из-за большого числа раненых, а командиры принимают решение сложить оружие, желая сохранить жизнь солдатам. Журналист Джексон Хинкл подчеркнул, что Украина рискует потерять большие территории в случае, если в стране будут продолжаться боевые действия. Урегулировать конфликт, по его словам, может только Москва.