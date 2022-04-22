В США назвали серьёзную ошибку Байдена по Украине

Президент США Джо Байден и его советники совершили ошибку, полагая, что принятые властями Соединённых Штатов решения касательно Украины поспособствуют урегулированию конфликта, заявил в эфире американского телеканала Fox News бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он уверен, что из-за непрекращающихся поставок оружия западная часть Украины станет полигоном. Военный подчеркнул, что помощь Байдена обошлась налогоплательщикам из США в миллиарды долларов и этого, по его словам, недостаточно, чтобы остановить военный конфликт.

Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет, — сказал он.

Макгрегор уверен, что российская сторона не заинтересована в западной части Украины, однако из-за ряда решений американских властей продолжать поставлять туда вооружение попросту превратит эту часть страны в полигон. Полковник в отставке добавил, что отправка Вашингтоном украинских военных на верную смерть является горькой правдой и эти действия ни к чему не приведут.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны сообщил о невозможности отследить передвижение поставляемого Вашингтоном оружия внутри Украины. Из-за этого оружие может оказаться у бандформирований, добавил источник.

22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь» (Caesar). При этом он не уточнил, какое именно количество этой техники будет поставлено Киеву. Отмечается, что решение было принято совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.