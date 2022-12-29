В США заявили, что Запад подорвал доверие Путина Журналист TAC Бэндоу: у Путина есть все основания не доверять Западу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

У президента России Владимира Путина есть все основания сомневаться в словах Киева и его западных союзников, пишет журналист The American Conservative Дуг Бэндоу. По его мнению, они не раз обманывали его доверие.

На Западе отказываются брать на себя ответственность за войну, однако именно лживые обещания западных политиков России относительно нерасширения НАТО на восток посеяли первое зерно раздора. Их руки тоже в крови, — считает Бэндоу.

Кроме того, в качестве примера автор публикации привел заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором она назвала Минские соглашения «попыткой дать Украине время».

По сути, она признала, что лгала и вводила в заблуждение Москву, — подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что последовательное несоблюдение Западом красных линий Москвы только затягивает противостояние.

Ранее политолог Малек Дудаков отметил, что США устраивает вялотекущий и затяжной ход украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не хочет вступать в открытую конфронтацию с Россией, поскольку это создаст угрозу ядерной войны, но при этом стремится обеспечить победу Украины. Эксперт добавил, что несмотря на это, красные линии США постоянно сдвигаются и они оказываются все более вовлеченными в конфликт.