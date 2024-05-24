В США заявили, что Запад не заинтересован в переговорах Украины с Россией

Запад не заинтересован в переговорах Украины с Россией, союзники считают, что важнее дать Киеву возможность стабилизировать ситуацию на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он также заявил, что Москва не заинтересована в мире, передает ТАСС.

Важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, — сказал О'Брайен.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии сообщил, что Североатлантический альянс не станет приглашать Украину вступить в НАТО в ходе саммита в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Он добавил, что при этом союзники намерены продемонстрировать Киеву «значительную поддержку».

В пятницу, 24 мая, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с украинской стороной. По его словам, диалог может быть продолжен на основе уже достигнутых договоренностей. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной РФ должна понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов.

Политолог Сергей Марков считает, что России пора формулировать условия для мира на Украине. Так он отреагировал на статью Reuters, где заявляется, что президент РФ Владимир Путин готов остановить СВО по линии боевого соприкосновения или продолжить операцию, если Запад на это не согласится.