В США заявили, что ВСУ заплатили большую цену за продвижение у Работино NYT: число погибших бойцов ВСУ непропорционально занятой площади у Работино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли слишком много бойцов в ходе продвижения в направлении Работино, пишет New York Times. Число погибших непропорционально занятой площади, говорится в материале. Причем этот показатель будет только расти, если ВСУ продолжат боевые действия.

Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит, — пишет издание.

Газета основывается на спутниковых снимках, на которых видно огромное количество бойцов. Точное их число понять невозможно, однако, по мнению изданию, Украина уже заплатила слишком большую цену.

Отсутствие успехов грозит прекращением поддержки со стороны Запада, говорится в материале. Потом союзники начнут подталкивать Киев к завершению боевых действий и началу переговоров.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ударные беспилотники Вооруженные сил РФ атаковали штурмовую группу украинских войск между населенными пунктами Работино и Вербовое. ВСУ понесли огромные потери в живой силе и технике, из-за чего вынуждены были отступить, отметил он.