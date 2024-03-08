В США заявили, что ВСУ используют Abrams совершенно неправильно Экс-разведчик Риттер: ВСУ неправильно используют танки Abrams

Фото: Staff Sgt. Austin Berner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Украинские вооруженные силы совершенно неправильно используют американские танки Abrams в зоне боевых действий, рассказал РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По его мнению, военнослужащим ВСУ не хватает навыков управления техникой.

Танки Abrams, которые уже были уничтожены, — это танки, которыми управляют украинские солдаты, которые недостаточно хорошо обучены этой системе, и она использовалась совершенно несоответствующим образом, — заявил Риттер.

Бывший американский разведчик подчеркнул, что танки Abrams никогда не станут волшебной палочкой для украинской армии. По словам Риттера, это применимо и к любому другому вооружению.

Он отмечал, что поставки американских танков Abrams на Украину не имели смысла, поскольку они являются чрезвычайно сложными в обслуживании машинами. По его мнению, даже при исправном функционировании ВСУ смогут задействовать только 20–30% от их боевого потенциала.

Ранее сообщалось, что за неполные две недели российские войска уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы техники НАТО, которые были поставлены ВСУ. Среди них были в том числе три танка M1A1 Abrams и РСЗО HIMARS.