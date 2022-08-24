В США заявили, что время работает против Украины Представитель совета нацбезопасности США Кирби: время работает против Украины

Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что время работает против Украины. Так он в интервью CNN ответил на вопрос о помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать, — подчеркнул представитель совета нацбезопасности.

Кирби добавил, что Вашингтон с союзниками продолжают поиск новых путей помощи Киеву.

Ранее стало известно, что 19 августа в Соединенных Штатах анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн. Помощь будет представлена в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие.