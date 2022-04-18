В США заявили, что в рекордной инфляции в Америке виноват не Путин

Публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур считает, что инфляция в Америке достигает рекордных 8,5% из-за неконтролируемого правительства. Президент России Владимир Путин и экс-лидер США Дональд Трамп не имеют к этому отношения, заявил он в интервью Newsmax.

Если вам интересно, почему у нас сегодня инфляция 8,5%, то всё очень просто. Мы потратили 3 триллиона долларов, которых у нас не было, заняли их, потратили и напечатали. Это не Путин. Это не Трамп. Это не временно. Это не преходяще. Это результат [работы] неконтролируемого правительства, — заявил Мур.

Публицист отметил, что приход к власти действующего президент США Джо Байдена привёл к «победе России и Китая». Он объяснил это тем, что американский лидер заморозил строительство трубопровода Keystone XL, чем «объявил войну против американской энергетики». Такое решение, по мнению Мура, позволило России и Китаю развиваться дальше.

Кроме того, публицист отметил, что в настоящее время госдолг США составляет $30 трлн. Он напомнил, что в 1985 году он не превышал триллион долларов, в то время как бюджет страны тогда составлял всего триллион долларов.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев предрёк США дефолт. Он также указал на то, что Вашингтон имеет серьёзный госдолг, который при росте ставок не сможет обслуживать.