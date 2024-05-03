В США заявили, что украинский конфликт стал испытанием на выносливость Экс-глава ОВС НАТО Кларк: конфликт на Украине стал испытанием на выносливость

Украинский конфликт стал испытанием на выносливость, заявил экс-главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США в отставке Уэсли Кларк. По его словам, которые приводит The Hill, обе стороны не готовы сдаваться.

Я не думаю, что Украина готова пойти на компромисс и отдать свою территорию. <...> И я не думаю, что Россия готова сдаться, так что это соревнование на выносливость, а также соревнование национальной воли, — заявил Кларк.

Он отметил, что президент России Владимир Путин является «самым опытным государственным деятелем в мире и хитрым агентом разведки». Для Запада было бы «гораздо лучше», если бы российский лидер отошел от дел, считает Кларк.

Ранее экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что союзники Киева предлагали ему сдаться еще в начале конфликта. Он рассказал о Мюнхенской конференции, которая состоялась за несколько дней до начала СВО. Резников посещал мероприятие вместе с президентом страны Владимиром Зеленским. По его словам, там чувствовалась атмосфера капитуляции.

Бывший глава украинского МО также отмечал, что западные страны неохотно предлагали украинцам военную помощь еще с 2022 года. Резников рассказал, что иностранные партнеры ожидали падения Киева в течение 72 часов после начала спецоперации.