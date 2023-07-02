В США заявили, что Украина зря отправляет солдат на гибель Журналист из США Моррис: Украина напрасно отправляет солдат на гибель

Американская журналист Натали Моррис заявила, что Киев напрасно отправляет своих солдат на захват территорий, население которых хочет быть с Россией. При этом без поддержки Москвы народ Донбасса снова будут терроризировать, отметила она в эфире программы Redacted News.

Почему молодые украинцы должны гибнуть, пытаясь отвоевать территорию, которая не хочет быть в составе Украины, никогда этого и не хотела, а в 2014 году на голосовании высказалась за выход из Украины, за что ее с тех самых пор и терроризируют? Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни? — задалась вопросами Моррис.

Что касается Москвы, то у нее нет другого выбора, считает журналист. Если Россия уступит эти территории, снова начнутся атаки на Донбасс, заключила она.

Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами по итогам референдумов о статусе регионов в мае 2014 года. В сентябре 2022 года они провели референдумы о вхождении в состав России. Идею поддержали в ДНР 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что Россия готова к мирным переговорам по Украине только при условии соблюдения своих интересов. Он отметил, что в Москве слышали заявления Киева об освобождении Донбасса, Крыма. Все эти условия существенно не устраивают российскую сторону, добавил депутат.