В США заявили, что Украина скоро останется без ракет для HIMARS Экс-полковник США Канчиан: через несколько месяцев Киев останется без ракет для HIMARS

Фото: Capt. Angelo Mejia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил, что Украина через несколько месяцев рискует лишиться ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, Пентагон не сможет их поставлять, поскольку сам останется без ракет, сообщает Newsweek.

Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что [они закончатся] через месяц или около того. Но я не думаю, что [украинцы] расходуют их с такой скоростью, — подчеркнул офицер.

Канчиан уточнил, что число созданных в США боеприпасов для HIMARS ограничено. По его подсчетам, в текущем финансовом году Пентагон надеется получить от производителей меньше шести тысяч таких ракет.

Я предполагаю, что мы задействовали примерно 25-28 тысяч данных ракет, что позволило нам выделить украинцам хотя бы треть, — сказал офицер.

Ранее стало известно, что Киев запросил у Вашингтона боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы М777 и беспилотные летательные аппараты, рассказала посол Украины в США Оксана Макарова. Она подчеркнула, что поставки американского оружия имеют решающее значение. Дипломат добавила, что ВСУ нуждаются в еще более дальнобойных системах.