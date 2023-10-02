Конгрессмен: Киев утратил поддержку большинства в палате представителей Конгрессмен Гетц: Киев утратил поддержку большинства в палате представителей

Киев утратил поддержку большинства Республиканской партии в палате представителей Конгресса США, сообщил член палаты представителей Мэтт Гетц, пишет ТАСС. Политик объяснил, что на последнем голосовании по украинскому вопросу против высказались 117 республиканцев, за — 101.

Украина потеряла поддержку со стороны большинства [представителей фракции в нижней палате конгресса], — подчеркнул республиканец от штата Флорида.

Ранее американский конгресс принял, а президент Джо Байден подписал проект, который позволяет выделять средства на дела федерального правительства при отсутствии согласования госбюджета на новый финансовый год (в США он начинается с 1 октября). Но Республиканская партия настояла на том, чтобы из документа убрали пункты о выделении Украине новой партии финансовой помощи.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что у Вашингтона нет денег на долговременную военную поддержку Киева. Кроме того, по ее словам, Украина получает достаточно средств для удовлетворения всех потребностей на поле боя.

Глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер добавил, что фактически Белый дом заморозил проекты по финансовой поддержке Украины.