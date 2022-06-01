В США заявили, что Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России Белый дом: Украина пообещала не применять HIMARS для ударов по целям в России

Ракетная система HIMARS / Фото AFLO/Global Look Press

США заручились обещанием властей Украины, что поставляемые ей вооружения, в том числе ракетные системы HIMARS, не будут применяться для ударов по России. Такую практику в Вашингтоне не поощряют, заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает РИА Новости.

Мы не поощряем Украину к ударам за пределами её границ и не предоставляем ей возможностей для этого, — пояснил чиновник американской администрации.

Он добавил, что обещаний киевских властей для Вашингтона оказалось достаточно. Теперь в США считают, что украинские военные делать этого не будут. Чиновник Белого дома также заверил, что в Вашингтоне не стремятся к продлению военных действий на Украине «лишь для того, чтобы причинить боль России».

Ранее стало известно, что военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, какими он видит последствия возможной передачи США Украине системы HIMARS. Он считает, что велика вероятность того, что HIMARS в конечном итоге окажется в России, отечественные инженеры смогут её изучить и разработать эффективные методы противодействия данной ракетной системе.