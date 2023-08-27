В США заявили, что только Россия сможет обеспечить стабильность на Украине Дипломат Джатрас: только Россия сможет обеспечить стабильность на Украине

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Только Россия сможет обеспечить безопасность на Украине и во всем мире, заявил в эфире «Соловьев Live» бывший старший советник по внешней политике американского сената Джим Джатрас. По его мнению, единственное будущее для Украины — это то, где РФ диктует свои условия.

Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия, — сказал дипломат.

Джатрас отметил, что словам западных политиков, которые иррациональные и убеждены, что они во всем правы, доверять нельзя. Кроме того, ни на какие договоренности с ними нельзя положиться, заключил специалист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине и готова включиться в работу по этой теме. Дипломат отметила, что российская сторона высоко ценит любые посреднические и гуманитарные инициативы, которые направлены на достижение мира. Захарова считает, что для начала переговоров необходимо, чтобы было выполнено три шага: страны Запада должны прекратить военные поставки на Украину, а Киев должен прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории.